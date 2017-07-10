Прогноз среднегодовой цены на нефть может быть повышен, заявил Орешкин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Минэкономразвития может повысить прогноз по среднегодовой цене нефти на 2017 год, который сейчас составляет 45,6 доллара за баррель, однако министерство видит риски, что к концу года стоимость основного экспортного товара РФ будет ниже текущего уровня, заявил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

"Нефть идет, да, чуть повыше", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о возможном превышении среднегодовой цены нефти над уровнем, который заложен в официальный прогноз Минэкономразвития на текущий год.

Говоря о возможности повышения прогноза и на следующий год с учетом более высокой базы 2017 года, министр сказал: "Посмотрим".

При этом он допустил, что цена на нефть к концу текущего года может опуститься ниже нынешнего уровня. "Риски есть", — сказал он.

Нынешний прогноз министерства предусматривает цену на нефть в 40,8 доллара за баррель в 2018 году, 41,6 доллара за баррель в 2019 году и 42,4 доллара за баррель в 2020 году.