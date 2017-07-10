В Минэкономразвития считают возможной приватизацию Совкомфлота в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Минэкономразвития считает возможной приватизацию "Совкомфлота" во втором полугодии 2017 года, продолжает работу по сделке, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"Была возможность (приватизации "Совкомфлота" — ред.), но не случилось. Возможна (продажа во втором полугодии — ред.). Остается в плане (на второе полугодие — ред.). Продолжаем работу по сделке, там есть разные варианты", — сказал он.

В начале июня первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов говорил, что Россия близка к тому, чтобы начать размещение акций "Совкомфлота" в рамках приватизации.

Приватизация 25% крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" была запланирована на первое полугодие 2017 года. Власти РФ обсуждают вариант с передачей части средств от приватизации самой компании. Предполагается, что 75% привлеченных средств от приватизации получит государство, остальные 25% — компания, сообщал Максим Орешкин. Минтранс поддерживает передачу компании части денег от приватизации, Минфин против.

"Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.