Лукаш рассказала о перспективах роста ВВП стран G20

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Национальные стратегии стран G20 дадут скачок в росте ВВП в перспективе двух-трех лет, считает шерпа РФ в "Двадцатке" Светлана Лукаш.

"Не секрет, что международные организации достаточно скептически оценивают возможность достижения поставленной цели двухпроцентного роста (ВВП стран G20) к 2018 году, но это не объясняется тем, что были представлены, может быть, недостаточные меры, или что идет плохо выполнение", — заявила Лукаш на пресс-конференции в Москве.

Она отметила, что в странах G20 проводятся структурные реформы, дающие, прежде всего, отложенный эффект. "То есть мы рассчитываем, что в перспективе еще двух-трех лет наши национальные стратегии роста дадут обязательный скачок в росте ВВП и те структурные реформы, которые там предусмотрены, будут реализованы в полном объеме", — сказала Лукаш.

При этом она признала, что меры такого рода очень сложно оценить "в количественных показателях". "С этим, например, связан прогноз о том, что, может быть, "Двадцатка" не достигнет к 2018 году двухпроцентного роста, но поживем — увидим, посмотрим… Главное — продолжать сотрудничество, продолжать координацию макроэкономической политики, обеспечивать финансовую устойчивость", — заключила она.