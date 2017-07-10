ЦБ: собственник использовал кредитный портфель "Югры" в своих интересах

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Вывеска над входом в здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России видит признаки финансирования большей части кредитного портфеля банка "Югра" в интересах собственника, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Большая часть кредитного портфеля, на наш взгляд, шла на финансирование бизнеса собственника", — сказал он.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. Первоочередной задачей временной администрации является обследование финансового положения банка.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. Мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.