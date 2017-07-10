Кудрин назвал условия для продления соглашения ОПЕК+

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ надо продлевать, если будут выполняться все его условия, считает глава совета Центра стратегических разработок, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Отвечая на вопрос, стоит ли продлевать соглашение ОПЕК+, Кудрин сказал: "Да, конечно, лучше продолжить, если будут исполняться все обязательства".

"Насколько я понимаю, реальное продление может быть только на полгода пока. На этот срок, я считаю, целесообразно. Дальше — нужно смотреть", — сказал он.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак ранее в понедельник говорил в кулуарах 22-ого Международного нефтяного конгресса, что плавный выход из венского соглашения ОПЕК+ разумен и многие об этом говорят. Такой выход, по словам министра, может занять несколько месяцев.