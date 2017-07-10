В ЦБ рассказали, в чем подозревают руководство банка "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Банк России подозревает банк "Югра" в получении технической прибыли от сделок с производными финансовыми инструментами, заявил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Были обнаружены сделки с производными финансовыми инструментами, по результатам которых банк получил значительную прибыль, и у нас есть основания считать, что эта прибыль техническая. То есть это сделки, осуществленные технически, чтобы показать на балансе прибыль", — сказал он.

Ранее Поздышев сообщил, что ЦБ видит признаки недостоверности отчетности банка и подозревает кредитную организацию в выводе активов и манипуляциях со вкладами.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации по управлению банком сроком на полгода.

Банк "Югра" был основан в 1990 году. Мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.