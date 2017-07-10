Кудрин выступил против расширения номенклатуры продэмбарго

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Глава совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин выступает против расширения списка продуктов, находящихся под продовольственным эмбарго России.

"Нет. Я всегда был против", — сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, нужно ли, по его мнению, расширять продэмбарго РФ на новые продукты.

На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, продлевающий до 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, наложивших на Россию санкции, в том числе США, Канады, Австралии, стран ЕС, Украины.

Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее в понедельник сообщил, что Минсельхоз предложил дополнить список продэмбарго мясокостной мукой. Обоснование должно быть представлено в правительство.