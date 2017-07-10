Siemens несет ответственность за соблюдение санкций ЕС, заявили в Берлине

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Компания Siemens несет ответственность за соблюдение европейских санкций по экспорту в Крым, заявил представитель министерства экономики ФРГ.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что компания якобы участвует в установке турбин своего производства на строящихся энергообъектах в Крыму.

Ранее агентство Рейтер также со ссылкой на источники сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции, несмотря на санкции ЕС, запрещающие компаниям союза поставлять на полуостров энерготехнологии. Позже пресс-секретарь компании Михаэль Фридрих заявил РИА Новости, что Siemens AG не поставляла турбины в Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что турбины в Крым поставляются не из-за рубежа, а сделаны в России и из российских компонентов.

"Это ответственность компании" — уважать санкции по экспорту, цитирует агентство Рейтер представителя немецкого министерства экономики.

В Севастополе и Симферополе сейчас строятся газовые ТЭС мощностью по 470 МВт для обеспечения базовой генерации. Каждая из них будет иметь по два энергоблока. Первая очередь электростанций — два блока мощностью по 235 МВт каждый — должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторая очередь — в марте 2018 года.

Ранее сообщалось, что одним из подрядчиков, занимающихся установкой энергооборудования в Крыму, является компания "Интеравтоматика", в которой доля Siemens составляет 45,7%. На сайте компании сообщается, что ее системы "основаны на применении современных высоконадежных микропроцессорных средств контроля и управления, выпускаемых концерном Siemens или по его лицензии".

В пятницу Siemens создала специальную группу для проверки сообщений о поставках ее турбин в Крым. Если будут обнаружены случаи перенаправления закупленных у компании турбин в Крым, это будет рассматриваться как нарушение контрактных соглашений, отмечалось в сообщении. В этом случае Siemens предпримет все доступные меры, чтобы "не допустить использования оборудования в нарушение закона, в частности, не будет осуществлять поставки и оказывать услуги по установке и введению в эксплуатацию или гарантийное обслуживание".

ЕС ввел санкции в отношении жителей полуострова Крым, проголосовавших в июне 2014 года за воссоединение с Россией. Ограничения начались с запрета импорта в ЕС товаров без украинских сертификатов, позже Евросоюз ограничил ввоз в Крым значительного количества товаров из ЕС и полностью запретил инвестиции в экономику полуострова.

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