Большинство вкладов в "Югре" застрахованы, заявили в Центробанке

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Объём вкладов — около 180 миллиарда рублей, более 180 миллиардов рублей, большинство этих вкладов застраховано — на 1 июня почти 170 миллиардов рублей вкладов застраховано, то есть подпадают под систему страхования вкладов", — сказал он.

Зампред ЦБ также добавил, что при необходимости для удовлетворения вкладчиков будет увеличено финансирование АСВ.

"Вы знаете, как работает система страхования вкладов. При необходимости мы увеличим финансирование АСВ. На совет директоров АСВ пока этот вопрос не выносился", — пояснил Поздышев, входящий в совет директоров АСВ.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца и возложил на АСВ на полгода функции временной администрации по управлению "Югрой".

Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.