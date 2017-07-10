Большинство вкладов в "Югре" застрахованы, заявили в Центробанке

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Вклады в банке "Югра" на 1 июня оценивались в 180 миллиардов рублей, 170 миллиардов рублей из которых застрахованы в АСВ, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев.
Зампред ЦБ также добавил, что при необходимости для удовлетворения вкладчиков будет увеличено финансирование АСВ.
"Вы знаете, как работает система страхования вкладов. При необходимости мы увеличим финансирование АСВ. На совет директоров АСВ пока этот вопрос не выносился", — пояснил Поздышев, входящий в совет директоров АСВ.
Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.