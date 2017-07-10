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Экономика

Вакантность московских офисов может сократиться, считает эксперт

15:3610.07.2017
(обновлено: 15:39 10.07.2017)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкМосква. Архивное фотоМосква. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июля — РИА Недвижимость. Количество вакантных офисных площадей класса А и А+ в Москве к 2020 году может снизиться в два раза, сообщил президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме.

Пятиэтажные дома рядом с международным деловым центром Москва-Сити. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Все проблемы с офисными площадями в классе А и А+ остались в прошлом. Исходя из того, что ни один девелопер не рискует заходить в офисные проекты, я думаю, что в 2019 году наступит с учетом поглощения офисных помещений если не дефицит, то сокращение вакансий офисных помещений с 12-14% до 6-7%", — сказал Калинин.

Он отметил, что сейчас очень хорошее время для начала новых девелоперских проектов в офисном сегменте: "Я думаю, что самое время в этом или в следующем году начинать новые офисные проекты".

По мнению Калинина, российская экономика сейчас показывает уверенную динамику, а строительный рынок России становится высокопрофессиональным. "Европейцы приезжают в Москву и говорят, что таких девелоперских проектов нет ни в одной из столиц мира. То, что нынешнее руководство делает с городом, будет оценено следующими поколениями", — сказал он.

© РИА Новости / Табылды КадырбековПерейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-сити"
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Вид на Московский международный деловой центр "Москва-сити"

Сталинская архитектура увеличивает продажи

В ходе своего выступления глава "Галс-Девелопмент" также высказал мнение, что сейчас в наиболее выигрышном положении на рынке находятся проекты домов, построенные в "неосталинском стиле".

Строительство
© РИА Новости / Антон Денисов
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"От гигантских зданий из стекла и бетона, пронизываемых ветрами площадей и широких транспортных магистралей мы движемся к функционально взвешенным пространствам, "городам внутри городов", от остросовременных концепций — к архитектуре, удовлетворяющей ностальгические устремления — "большой стиль" в архитектуре 1950-1960-х годов", — рассказал Калинин.

Он объясняет это тем, что люди в 1990-х — начале 2000-х годов пресытились современной архитектурой. "У нас нет проблем с продажами наших объектов. Стилизованные под современные требования дома со сталинской архитектурой пользуются спросом. И если очень удобная квартирография, если ценообразование правильное, то никаких проблем с продажами в бизнес- и элитном классе мы не видим", — выразил уверенность Калинин.

© Fotolia / Andrew BaydaГостиница "Украина" в Москве
© Fotolia / Andrew Bayda
Гостиница "Украина" в Москве

Импорта все меньше

Кроме того, президент "Галс-Девелопмент" отметил, что в России с каждым годом производится все больше и больше качественных отделочных материалов, а также инженерного оборудования.

Жилой микрорайон Тропарево-Никулино. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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"Если до кризиса соотношение импортных материалов и отечественных было 30% к 70%, то сейчас на импорт приходится максимум 20% стройматериалов. Количество импортных компонентов очень сильно сократилось", — указал Калинин.

Он также обратил внимание на необходимость внесения изменений в строительные нормы.

"В России постоянно появляются новые технологии, новые материалы. Когда же наши СНИПы и технические нормы будут меняться в соответствии с теми материалами и технологиями, которые появляются? Например, армирование нанотехнологиями арматуры помогает сократить ее вес в три раза. Вопрос в том, что ни одна сертификация этого не подтвердит. Строительные нормы остались еще с советских времен. Когда это поменяется, девелопер получит реальный инструмент экономии на себестоимости строительства", — подчеркнул Калинин.

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