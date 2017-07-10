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Экономика

Новак в Стамбуле рассказал, как будет развиваться энергетический рынок

15:3310.07.2017
(обновлено: 15:34 10.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фотоМинистр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак прогнозирует, что развитие рынка энергетики в ближайшем будущем будут определять революция топливного баланса, технологический прогресс, складывающиеся правила торговли и финансирования технологического обмена на энергетических рынках.

Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"В ближайшие 20 лет население земли будет расти, продолжится электрификация развивающихся стран, рост мирового ВВП, что положительно скажется на благосостоянии населения. Успехи в медицине, сельском хозяйстве позволят увеличить продолжительность жизни населения. Все это потребует рост энергообеспечения минимум на 25% к 2040 году", — сказал министр в ходе своего выступления на 22-ом Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле.

Спрос на энергию в ближайшем будущем будет расти, хотя структура и география этого спроса будут сильно меняться, считает глава Минэнерго РФ. Темпы роста, скорее всего, снизятся, и во многом будут ниже благодаря технологическому прогрессу и росту энергоэффективности.

"При ожидаемой стагнации в странах ОЭСР, центр роста потребления сместится в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, где потребление вырастет не менее чем в 1,5 раза", — сказал Новак.

"Общая доля углеводородов в энергобалансе снизится, но не критично. При этом спрос на углеводороды вырастет более чем на 20%… Самым быстрорастущим источником энергии при этом будут возобновляемые источники энергии. Доля ВИЭ и атомной энергии в мировом энергобалансе увеличится до 23% к 2035 году с нынешних 15%… В России, например, уже сегодня 85% произведенной электроэнергии приходится на безуглеродные и низкоуглеродные источники", — отметил министр.

Технологический прогресс

В области технологического прогресса миру нужен честный и открытый диалог, чтобы понять, сколько и какой энергетики потребуется в будущем, отметил Новак.

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo / Hasan Jamali
Спрос на рынке нефти будет расти в третьем квартале, считает Новак

"Цифровые технологии, искусственный интеллект и роботизация, биотехнологии, материаловедение, инфраструктурные и транспортные преобразования, энергетические технологии — вот те направления, которые, на мой взгляд, существенно могут изменить будущее энергетики", — подчеркнул глава Минэнерго РФ.

В частности, министр отметил, что анализ и поток больших массивов данных, так называемые "big data", применительно к энергетике имеет возможность не только резко удешевить энергоресурсы, потенциально убрав сверхприбыль для многих производителей, но и оказать подрывной эффект в устоявшейся производственной и логической цепочке, на потребительские привычки.

Трубы для строительства Турецкого потока. Архивное фото
© Фото : TurkStream
Стамбул ждет, что "Турецкий поток" станет ключевым в газоснабжении региона

В то же время, по словам Новака, технологическое развитие позволяет совершенствовать процесс геологоразведки и добычи в нефтегазовой сфере, снижать расходы, уменьшать простои в производственном процессе. В частности, это может сделать нефть еще более доступной для потребителей.

"Сланцевая революция…, оптимизация производственного процесса, развитие технологий горизонтального бурения, совершенствование гидроразрывов позволили бурить глубже, дальше, быстрее и эффективнее. И этот процесс продолжается", — сказал он.

Искуственные барьеры

Беспрепятственное развитие торговых отношений, перетока капитала, технологий, совместные научные и исследовательские проекты являются третьим важнейшим фактором, определяющим развитие рынка энергетики в будущем.

Посетитель у стенда корпорации Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Росатом определит свои зарубежные приоритеты по мини-АЭС и ядерным центрам

"Для развития необходимы понятные, прозрачные и справедливые правила игры. В противном случае, политика может стать серьезным препятствием для роста", — предостерег министр.

"Мы часто сталкиваемся в последнее время с искусственными ограничениями развития инфраструктуры, искусственными преференциями определенным источникам энергии и поставщикам", — отметил Новак.

"И в частности применительно к европейскому газовому рынку. Видим откровенный саботаж экономически обоснованных и привлекательных для потребителей инфраструктурных проектов. Таких, например, как "Северный поток-2". Вмешательство в коммерческие отношения компаний. Определенный перекос мы наблюдаем и в энергетической политике некоторых стран, которые отказываются от эффективных и чистых источников энергии… под влиянием политических соображений", — подчеркнул он.

"Подобные недальновидные действия нарушают рыночные механизмы функционирования отрасли и создают искусственные барьеры на пути к прогрессу. Уверен, что только открытые, основанные на единых нормах и стандартах торговые связи и технологическое сотрудничество будут способствовать развитию глобальной экономики и международной кооперации", — резюмировал Новак.

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