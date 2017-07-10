"Совкомфлот" выступил за локализацию в России производства передовых судов

ГОРКИ, 10 июл — РИА Новости. "Совкомфлот" выступает за локализацию производства передовых судов в России, сообщил генеральный директор "Совкомфлота" Сергей Франк на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Нас воодушевляет, что российские судостроители берутся за эту работу, и у нас есть хороший оптимизм в плане локализации производства судов типоразмера Aframax на базе создаваемых мощностей (в Приморском крае – "Звезда", есть определенные возможности на северо-западе, в Санкт-Петербурге). То есть мы бы хотели это производство передовой техники, которое опережает даже мировой рынок, локализовать с максимальными возможностями в Российской Федерации", — сказал Франк на встрече с Медведевым.

"Это совпадает абсолютно с теми задачами, которые мы сформулировали для себя по импортозамещению. Надеюсь, что вы и дальше сможете приобретать современные качественные суда, построенные на российских верфях", — ответил премьер-министр Медведев.

Помимо этого, Франк доложил главе правительства, что в Год экологии в России "Совкомфлот", как лидер международного рынка перевозки энергоносителей, принял "принципиальное решение о начале перевода флота на газ, как основное топливо".

"Мы первые в этом смысле и долго готовились к этому, но практически с 2018 года мы начинаем эту трансформацию. Это точно соответствует поручению правительства по газификации транспорта. В России хорошие возможности производить это топливо. У нас большая внешняя торговля, которая требует большой работы флота. В общем, мы хотим быть пионерами в этом вопросе", — добавил генеральный директор "Совкомфлота".