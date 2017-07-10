"Совкомфлот" выступил за локализацию в России производства передовых судов

ГОРКИ, 10 июл — РИА Новости. "Совкомфлот" выступает за локализацию производства передовых судов в России, сообщил генеральный директор "Совкомфлота" Сергей Франк на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Это совпадает абсолютно с теми задачами, которые мы сформулировали для себя по импортозамещению. Надеюсь, что вы и дальше сможете приобретать современные качественные суда, построенные на российских верфях", — ответил премьер-министр Медведев.
"Мы первые в этом смысле и долго готовились к этому, но практически с 2018 года мы начинаем эту трансформацию. Это точно соответствует поручению правительства по газификации транспорта. В России хорошие возможности производить это топливо. У нас большая внешняя торговля, которая требует большой работы флота. В общем, мы хотим быть пионерами в этом вопросе", — добавил генеральный директор "Совкомфлота".