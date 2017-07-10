Основной собственник банка "Югра" в понедельник был в офисе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Основной собственник банка "Югра" Алексей Хотин и топ-менеджмент банка в понедельник утром в момент введения временной администрации находились в здании кредитной организации, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Сегодня утром основной собственник банка был в здании банка и топ-менеджмент банка, потому что в 9 часов утра в банк зашла временная администрация, и произошла процедура передачи полномочий", — сказал Поздышев, отвечая на вопрос о том, где находится основной собственник банка.

Бизнесмен Алексей Хотин контролирует 52,5% капитала банка "Югра", основанного в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в РФ с активами в размере 323,9 миллиарда рублей.

Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. Первоочередной задачей временной администрации является обследование финансового положения банка.

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