Основной собственник банка "Югра" в понедельник был в офисе

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Основной собственник банка "Югра" Алексей Хотин и топ-менеджмент банка в понедельник утром в момент введения временной администрации находились в здании кредитной организации, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
Бизнесмен Алексей Хотин контролирует 52,5% капитала банка "Югра", основанного в 1990 году. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в РФ с активами в размере 323,9 миллиарда рублей.
Банк России с 10 июля ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" и возложил на Агентство по страхованию вкладов функции временной администрации банка сроком на полгода. Первоочередной задачей временной администрации является обследование финансового положения банка.