Дворкович рассказал, что сдерживает рост цен на продукты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Активное развитие крупных ритейлеров сдерживает рост цен на продукты, что хорошо для потребителя, поэтому введение ограничений на совокупную долю торговых сетей в регионах требует аккуратной проработки, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Позиции (у правительства — ред.) нет, изучаем. В любом случае, любое движение такого типа надо очень аккуратно делать, потому что анализ показывает, что активное развитие крупных торговых сетей сдерживает рост цен, а это хорошо для потребителей", — сказал Дворкович журналистам.
"Понятно, что есть определенные другие соображения, необходимость поддержки малого бизнеса, но надо все делать очень аккуратно, сбалансированно", — добавил вице-премьер.