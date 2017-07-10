Путин поручил продумать механизм санации страховщиков

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с ЦБ РФ до ноября текущего года продумать механизм финансового оздоровления страховых организаций по аналогии с соответствующим механизмом, существующим в банковской сфере, сообщается на сайте президента.

"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих создание механизма финансового оздоровления (санации) страховых организаций по аналогии с механизмом финансового оздоровления кредитных организаций. Срок – 1 ноября 2017 года", — говорится в списке поручений.

Ответственными за выполнение поручения назначены глава правительства Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.