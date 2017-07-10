Минтруд заявил о снижении официальной безработицы

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Численность официально зарегистрированных в РФ безработных граждан снизилась на 1,3% за неделю и составила чуть более 810 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 28 июня по 5 июля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,3% и составила 810 070 человек. Годом ранее этот показатель составлял 964 650 человек, — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минтруда, за этот период снижение численности безработных граждан произошло в 74 регионах. Наибольшее – в Ямало-Ненецком автономном округе, Омской, Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях, Кабардино-Балкарии, республиках Саха (Якутия) и Крым. Наибольший рост численности безработных отмечен в Калининградской, Кировской, Брянской и Ростовской областях.

В Минтруде добавили, что по состоянию на 5 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 148 383 человека.

По данным ведомства, на 5 июля количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,6 миллиона единиц.