В Госдуме назвали условия для инвестиций из ФНБ в новые проекты

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Инвестиции из Фонда национального благосостояния в новые инфраструктурные проекты могут начаться через несколько лет при условии, что цены на нефть сохранятся на текущем уровне, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия").

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в субботу сообщил, что министерство выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния (ФНБ) Резервного фонда и ФНБ. Он также допустил инвестирование средств из объединенного фонда только после достижения его объема уровня в 7% от ВВП России. В настоящее время новые проекты из ФНБ не финансируются.

"Слова о том, что инвестирование в инфраструктурные проекты начнется после того, как размер ФНБ достигнет размера 7% от ВВП, фактически означают, что при действующей цене отсечения в 40 долларов за баррель такое инвестирование может начаться только через несколько лет, если цены на нефть сохранятся на текущем уровне", — сказал Ремезков РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что, согласно плану правительства РФ, почти все средства Резервного фонда будут израсходованы в 2017 году на покрытие дефицита федерального бюджета. "Если он будет израсходован, то, прибавив, условно говоря, ноль к размеру ФНБ, который сейчас составляет 4,386 триллиона рублей, чтобы достичь уровня 7% от ВВП, необходимо дополнить размер ФНБ до уровня 6,453 триллиона рублей, то есть на 2,07 триллиона рублей", — отметил депутат.

Ремезков допустил, что для быстрого, в течение года возможного, пополнения объединенного суверенного фонда РФ до указанной суммы, или цены на нефть должны быть высокими, выше текущих значений, или цена отсечения в бюджетном правиле должна быть значительно ниже 40 долларов. "А если цена отсечения будет значительно ниже, то это поведет за собой необходимость искусственного сокращения расходов федерального бюджета, что в нынешних условиях законсервирует стагнацию в российской экономике", — оценил такую перспективу депутат.

Госдума 5 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой конструкции бюджетного правила. Согласно обновленному правилу, параметры федерального бюджета, прежде всего расходы, будут рассчитываться исходя из цены на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель, а нефтегазовые доходы, полученные сверх этой планки отсечения, будут направляться на пополнение резервов.