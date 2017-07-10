Новак рассказал, сколько может занять плавный выход из венского соглашения

СТАМБУЛ, 10 июл — РИА Новости. Плавный выход из венского соглашения ОПЕК+ разумен, многие говорят об этом, он может занять несколько месяцев, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах 22-ого Международного нефтяного конгресса.

"Это подразумевает постепенное восстановление объемов добычи… Это надо обсуждать с коллегами на министерской встрече", — ответил Новак на вопрос о том, подразумевается ли плавный выход из соглашения.

"Это может занять несколько месяцев (наращивание добычи по оценке РФ — ред.)… В целом, это разумно, многие говорят об этом", — отметил министр.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.