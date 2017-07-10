АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам банка "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам банка "Югра", в котором Банк России в понедельник ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 24 июля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца, кроме того, ЦБ РФ с 10 июля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком "Югра" сроком на шесть месяцев.
Отмечалось, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Югры" приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.
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