АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам банка "Югра"

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам банка "Югра", в котором Банк России в понедельник ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, начнутся не позднее 24 июля, сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 17 июля 2017 года. Выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца, кроме того, ЦБ РФ с 10 июля возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком "Югра" сроком на шесть месяцев.

Отмечалось, что на период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления "Югры" приостановлены. Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

Банк "Югра" был основан в 1990 году, мажоритарным акционером является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитного учреждения. По данным РИА Рейтинг, банк на 1 мая 2017 года занимал 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей.

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