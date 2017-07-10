МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Выплаты вкладчикам московских "Сталь банка" и банка "Премьер кредит", у которых Банк России с 10 июля отозвал лицензии, начнутся не позднее 24 июля, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 24 июля 2017 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 14 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Решение об отзыве лицензии "Сталь банка" принято регулятором в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, ЦБ РФ принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По данным ЦБ, проблемы у "Сталь банка" возникли в связи с использованием крайне рискованной бизнес-модели и, как следствие, низким качеством значительной части активов. При этом банк неадекватно оценивал кредитный портфель.

Банк "Премьер кредит" также не исполнял законодательство РФ, регулирующее банковскую деятельность. По данным регулятора, деятельность банка характеризуется низким качеством активов. Значительная часть кредитного портфеля представлена ссудной задолженностью заемщиков, в отношении которых установлены признаки отсутствия реальной деятельности. Кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.

По величине активов, согласно данным ЦБ, "Сталь банк" на 1 июня 2017 года занимал 527-е место в банковской системе РФ, банк "Премьер кредит" — 369-е место.