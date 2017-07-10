Путин на "Иннопроме" пошутил про Собянина и систему удаленного контроля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил возможности информационно-аналитической диспетчерской системы от компании "Уральские локомотивы", пошутив, что она позволит даже удаленно понаблюдать за работой мэра Москвы Сергея Собянина.

В ходе осмотра экспонатов выставки "Иннопром-2017" руководство компании рассказало президенту о возможностях данной системы, котораяые позволяют удаленно отслеживать состояние и уровень безопасности практически на всех российских поездах.

"Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает", — пошутил Путин.

Выставка "Иннопром" пройдет уже в восьмой раз с 10 по 13 июля 2017 года в выставочном центре "Екатеринбург-Экспо". По итогам прошедшей в 2016 году выставки были подписаны 76 соглашений на 4,5 миллиарда рублей. Договоры и меморандумы были заключены с представителями Чехии, Италии, Кореи, Индии, Китая и стран Африки.