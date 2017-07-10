Нефть дорожает на возможном участии Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК+

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются в понедельник утром после сообщения о том, что Ливия и Нигерия были приглашены на встречу министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда не входящих в картель государств (ОПЕК+), которая пройдет в Санкт-Петербурге 24 июля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,73% — до 47,05 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,72% — до 44,55 доллара за баррель. В ходе торгов пятницы стоимость нефти уменьшалась более чем на 3%.

Трейдеры отыгрывают информацию о том, что Ливия и Нигерия, которые были освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, могут принять участие во встрече министерского мониторингового комитета в России 24 июля. По словам министра нефти Кувейта Эссама аль-Марзука, представители Ливии и Нигерии приглашены на встречу.

Как сообщил министр, на встрече, планируется обсудить стабильность добычи нефти в этих странах. Кроме того, Ливию и Нигерию могут попросить ограничить добычу, однако говорить об увеличении общего объема сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+ пока рано, отметил он.

Нефтяные цены также увеличиваются и в рамках коррекции после снижения в пятницу. Так, американская нефтесервисная компания "Baker Hughes, a GE Company" (BHGE) сообщила о росте числа буровых установок в стране. Согласно сообщению BHGE, что по итогам завершившейся 7 июля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,3%, до 952 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 512 штук, или в 2,2 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на семь штук, или на 0,9%, до 763 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 2,7%, до 189 единиц. Рынок продолжил следить за ростом добычи нефти в США, передает агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года. При этом Ливия и Нигерия освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран пострадала от деятельности вооруженных группировок.

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