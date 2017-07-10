Нефть дорожает на возможном участии Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК+

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются в понедельник утром после сообщения о том, что Ливия и Нигерия были приглашены на встречу министерского комитета по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда не входящих в картель государств (ОПЕК+), которая пройдет в Санкт-Петербурге 24 июля, свидетельствуют данные торгов.
Трейдеры отыгрывают информацию о том, что Ливия и Нигерия, которые были освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, могут принять участие во встрече министерского мониторингового комитета в России 24 июля. По словам министра нефти Кувейта Эссама аль-Марзука, представители Ливии и Нигерии приглашены на встречу.
Нефтяные цены также увеличиваются и в рамках коррекции после снижения в пятницу. Так, американская нефтесервисная компания "Baker Hughes, a GE Company" (BHGE) сообщила о росте числа буровых установок в стране. Согласно сообщению BHGE, что по итогам завершившейся 7 июля рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук, или на 1,3%, до 952 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 512 штук, или в 2,2 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на семь штук, или на 0,9%, до 763 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 2,7%, до 189 единиц. Рынок продолжил следить за ростом добычи нефти в США, передает агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.
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