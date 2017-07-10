Власти не обсуждают увеличение дивидендов "Газпрома", заявил Дворкович

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Увеличение дивидендов "Газпрома" пока не рассматривается, могут быть небольшие изменения, но существенно повысить возможности сейчас нет, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Не обсуждается. Все связано с инвестпрограммами и с налоговой политикой. Все это надо в комплексе смотреть", — сказал Дворкович, отвечая на вопрос, обсуждается ли повышение дивидендов для "Газпрома" после повышения выплат для "Роснефти" до 50% от прибыли по МСФО.

"Вопрос всегда рассматривается, но есть инвестпрограммы, есть показатели долговой нагрузки, есть налоги. Мы это все смотрим по совокупности. Исходя из этого, у нас нет возможности сколь-либо существенно дивиденды "Газпрома" повышать. Какие-то небольшие изменения могут быть, но не радикальные", — ответил он на вопрос, может ли быть поднят этот вопрос в течение следующего года.