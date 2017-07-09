Тиллерсон рассказал, как долго будут действовать санкции США против России

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Санкции США в отношении РФ будут оставаться в силе до разрешения конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Санкции США и ЕС в отношении РФ будут оставаться до тех пор, пока Россия не прекратит те действия, которые вызвали эти санкции", — сказал Тиллерсон на брифинге по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в воскресенье.

Отношения России и Запада ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.