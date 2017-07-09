Трамп рассказал, обсуждал ли с Путиным антироссийские санкции

Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО НЕ ОБСУЖДАЛ САНКЦИИ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ, НИКАКИХ ШАГОВ ДО РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСОВ НА УКРАИНЕ И В СИРИИ НЕ БУДЕТ

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