МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Совет Федерации может рассмотреть и одобрить закон об объединении Фонда национального благосостояния и Резервного фонда до конца июля, если к тому времени он будет внесен правительством и принят Госдумой, а также если документ не будет противоречить интересам регионов и других участников бюджетного процесса, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин.

Минфин РФ выступает за объединение на базе Фонда национального благосостояния Резервного фонда и ФНБ, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Он также допускает инвестирование средств из объединенного фонда только после достижения его объема уровня в 7% от ВВП России.

"Я не вижу здесь никаких противоречий и очевидных сложностей (с принятием – ред.). Если правительство успеет внести в Госдуму текст, и Госдума его примет, этот вопрос может быть положительно рассмотрен в Совете федерации до конца июля, последнее заседание у нас 25 июля", — сказал Рябухин.

По оценке Рябухина, объединение фондов позволит повысить качество и эффективность администрирования и управления находящихся в них ресурсов.