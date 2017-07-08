ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. План по социально-экономическому развитию России должен быть оптимальным и приемлемым, работа по его подготовке еще идет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете наверняка, у нас работает несколько групп. Работает группа, которую возглавляет, организует господин (бизнес-омбудсмен Борис) Титов с предпринимательским сообществом. Работает группа, которую возглавляет господин (председатель совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей) Кудрин, он там собрал большое количество авторитетных экспертов. Работает правительство. Но мы должны сделать план, который был бы приемлем, был бы оптимальным для следующих шагов в экономике, начиная с 2018 года", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

"И мы должны посмотреть все предложения, их оценить, и в конечном итоге принять окончательное решение. Может быть, это будет не какой-то конкретный из этих предложенных вариантов, может быть, это будет нечто такое, что будет основано на этих трех вариантах. Но над этим сейчас идет работа. Безусловно, правительством проведена очень большая работа по этому направлению, и мы будем в значительной степени опираться на предложения правительства", — сказал президент.

При этом он отметил, что предложения Кудрина и Титова не останутся без внимания.

"Поэтому, мы сейчас работаем, смотрим, каким будет окончательный вариант предложений по развитию российской экономике, начиная с 2018 года. Никаких секретов нет, но заявлять заранее то, что окончательно еще не принято – это неправильно, мы можем подать неправильный сигнал в экономику", — пояснил глава государства.

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