Никифоров назвал достижения команды экс-главы "Почты России" Страшнова

ГАМБУРГ, 8 июл — РИА Новости. Команда экс-гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова эффективно справилась с кризисной ситуацией на предприятии, связанной с логистикой, заявил глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

"Команда Дмитрия Страшнова эффективно справилась с кризисной ситуацией, связанной с логистикой", — сказал Никифоров, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, с 2012-го по 2016 год объем международных посылок увеличился более чем 12 раз.

Среди других успехов команды Страшнова Никифоров выделил серьёзный рост средних зарплат в отрасли при отказе от госфинансирования.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 июля сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП "Почта России". В пятницу Подгузов был назначен гендиректором "Почты России", на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года.