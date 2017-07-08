МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Экс-замглавы Минэкономразвития, гендиректор "Почты России" Николай Подгузов способен привнести в компанию свой опыт работы в банковской сфере и в госвласти, заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. Также, по его словам, перед новой командой "Почты России" будет стоять задача завершения подготовки предприятия к акционированию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 июля сообщил, что рекомендует назначить замминистра экономического развития Николая Подгузова генеральным директором ФГУП "Почта России".

"Контракты с (Дмитрием – ред.) Страшновым (экс-глава "Почты" — ред.) истек, это было заранее известно, срок 1 июля 2017 года. Новый руководитель Николай Подгузов, на мой взгляд, способен принести свой опыт работы в банковской среде, управлении активами и, с другой стороны, опыт, в том числе, непосредственного участия в госвласти", — сказал Никифоров.

"Перед новой командой, перед Николаем Подгузовым будет стоять задача, связанная с завершением подготовки к акционированию", — добавил он.

В пятницу Подгузов был назначен гендиректором "Почты России", на этом посту он сменил Дмитрия Страшнова, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта 1 июля 2017 года. Подгузову сейчас 43 года, с сентября 2013 года он занимал пост замглавы Минэкономразвития.