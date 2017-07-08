Трамп надеется на скорое заключение торгового договора с Британией

Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

Дональд Трамп во время беседы с Владимиром Путиным на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй на полях саммита "большой двадцатки" заявил, что надеется на быстрое заключение договора о двусторонней торговле с Великобританией, передает агентство Рейтер.

"Мы работаем над торговым соглашением, которое будет очень, очень важным, очень эффективным, существенным для обеих стран", — приводит агентство слова Трампа.

"Я думаю, что оно будет готово очень, очень быстро", — добавил американский президент.

По данным агентства, Британия не сможет заключить отдельное торговое соглашение с США, пока не покинет Евросоюз в 2019 году.

По информации агентства Франс Пресс, Трамп заявил, что посетит Британию, несмотря на протесты населения.

Известие о том, что премьер-министр Тереза Мэй в ходе первой встречи с Трампом пригласила его посетить Соединенное Королевство с госвизитом, вызвало в Великобритании волну протестов. Многие британцы, в том числе парламентарии, возмущены миграционной политикой американского президента и выступают против его чествования.

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