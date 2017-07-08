ТОКИО, 8 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко готов провести в рамках выставки "Иннопром-2017" переговоры с партнерами из России по конкретизации "плана сотрудничества из восьми пунктов" между двумя странами, о чем он сообщил РИА Новости в преддверии поездки в Екатеринбург.

"Я еду в Екатеринбург — образцовый промышленный город России — 9-10 июля для участия в "Иннопроме-2017", — сообщил Сэко. По его словам, 10 июля он "проведет переговоры с заинтересованными чиновниками российской стороны, и состоится обмен мнениями о конкретизации "плана сотрудничества" из восьми пунктов".

В пятницу Сэко в Токио встречался с первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, который рассказал, что в рамках "Иннопрома" планируются встречи японского министра с главами российских министерств промышленности и торговли, а также экономического развития Денисом Мантуровым и Максимом Орешкиным.

Выставка "Иннопром" пройдет уже в восьмой раз с 10 по 13 июля 2017 года в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Страной-партнером выставки в 2017 году стала Япония.