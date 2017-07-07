Абэ заявил, что Япония готова развивать сотрудничество с Россией на Курилах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой после приземления в аэропорту Гамбурга

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ с супругой после приземления в аэропорту Гамбурга

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Япония готова развивать сотрудничество с РФ на Курильских островах для укрепления доверия между Москвой и Токио в целях заключения мирного договора, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Для заключения мирного договора необходимо будет углубление доверия между двумя странами, в этой связи мы готовы развивать сотрудничество в плане совместной деятельности на островах и более свободного посещения мест захоронения и родины бывшими жителями островов", — сказал Абэ на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Таким путем, добавил премьер, Япония хотела бы укрепить доверие между странами. "Недавнее посещение нашей делегацией по совместной хозяйственной деятельности на островах — это значимое дело", — сказал он.

Он добавил, что с момента предыдущей встречи двух лидеров — с декабря прошлого года — двусторонние отношения поступательно развиваются в разных сферах, а после встречи в пятницу будет дан дополнительный импульс.

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