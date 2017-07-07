Лукаш заявила о прагматичном взгляде на планы США по протекционизму

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Российская шерпа в G20 Светлана Лукаш заявила, что после согласования итогового коммюнике "Большой двадцатки" более прагматично смотрит на планы США по протекционизму и пересмотру прежних решений.

"(Президент США Дональд) Трамп говорил, что протекционизм вредит, но сейчас они пересматривают свою торговую политику, свои взаимоотношения со странами. У меня, может быть, было до этого более оптимистичное настроение. Мне казалось, что, наверное, после этого пересмотра они как-то вернутся в обычное русло, в предыдущие сложившиеся, устоявшиеся принципы, которые всегда применяла эта страна. После согласования коммюнике у меня стало, может быть, более прагматичное отношение", — сказала Лукаш.

Она подчеркнула, что пока неизвестно, какие решения примет США. "Если взять ту же тематику в торговле: каждый год "двадцатка" заявляет обязательства воздерживаться от протекционистских мер, тем не менее, каждый год отчеты международных организаций свидетельствуют о том, что их становится если не больше, то, по крайней мере, не меньше", — сказала Лукаш журналистам. При этом она отметила, что кризис, который был в 2008-2009 годах, спровоцировал рост неравенства и бедности.

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