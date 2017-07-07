Силуанов сообщил о возможном пересмотре квот МВФ в конце 2019 года

G20 ПОДНИМАЛА ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕСМОТРА КВОТ МВФ, ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО В КОНЦЕ 2019 ГОДА — СИЛУАНОВ

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