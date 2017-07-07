ГАМБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Санкции – это не российская история, и президент России Владимир Путин на саммите G20 сообщил, что невозможно говорить о справедливой торговле в условиях ограничительных мер, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Санкции – не наша история, это история тех стран, которые ввели их против России. И во время панельной сессии президент Путин отметил, что невозможно обсуждать честную торговлю в условиях, когда некоторые страны вводят ограничительные меры", — сказал Орешкин журналистам на полях "двадцатки" в Гамбурге.

Отношения России и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

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