Трамп заявил о "хорошем прогрессе" с Мексикой по торговым вопросам

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после встречи с мексиканским коллегой Энрике Пеньей Ньето "на полях" саммита G20 заявил о "хорошем прогрессе" с Мексикой по вопросам, связанным с торговлей, передает агентство Рейтер.

"Мы обсуждаем вопрос о НАФТА и некоторые другие вопросы с Мексикой, посмотрим, к чему это приведет, но я думаю, мы достигаем очень хорошего прогресса", — заявил американский лидер.

Трамп также подтвердил свое намерение заставить власти Мексики заплатить за постройку стены на границе между двумя государствами.

Соглашение о НАФТА действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику. Трамп говорил ранее о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. В июле 2018 года в Мексике пройдут президентские и парламентские выборы.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>