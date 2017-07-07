Япония разрешила импорт свежего мяса из России

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Россия в ближайшее время ожидает разрешения на поставки свежей мясной продукции в Японию, сообщил журналистам первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов.
В Токио он принял участие в открытии 12-го Фестиваля российской культуры в Японии.
По словам Шувалова, в свою очередь от Японии поступили несколько запросов о том, чтобы санитарный и ветеринарный контроль в РФ был благоприятным для японской продукции.
Ранее в пятницу Шувалов провел встречи с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко.