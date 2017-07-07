Дефицита овощей в России из-за непогоды не будет, заявили в Минсельхозе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Неблагоприятные для сельхозпосевов погодные условия, сложившиеся в России весной и летом, не приведут к дефициту овощей в стране, заявил в пятницу журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
"У нас безусловно страдают какие-то посевы зерновых, где-то происходит подтопление, но я понимаю, что сейчас июль месяц, и мы рассчитываем что циклон уйдет", — добавил замминистра.
Что же касается цен на овощи, то, по словам Хатуова, цены постоянно меняются. "В нашем понимании — они будут снижаться… Я не вижу, чтобы был рост, по состоянию мониторинга у нас, наоборот, идет снижение, потому что сейчас сезон овощей, и эта тенденция будет устойчивая", — добавил замминистра.