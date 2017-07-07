УАЗ отзывает 70 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами и электрикой

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. УАЗ (входит в группу Sollers Вадима Швецова) начинает отзывную кампанию автомобилей модели "Патриот", "Пикап" и "Карго" из-за возможных проблем с тормозами и электрикой, говорится в сообщении УАЗа.
Как сообщается, отзыв затронет автомобили, произведенные с января 2014 по май 2017 года. Как пояснил агентству представитель Sollers, будет отозвано около 70 тысяч машин.
Ранее УАЗ уже запустил кампанию по отзыву 11,068 тысяч автомобилей модели "Хантер" из-за некачественных нагнетательных шлангов гидроусилителя руля. Таким образом, за две отзывные кампании Ульяновский завод отзовет более 80 тысяч автомобилей.