ВТБ Капитал назван лучшим инвестбанком в России по версии Euromoney Awards

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) стал лучшим инвестиционным банком в России по версии Euromoney Awards for Excellence 2017, сообщается в пресс-релизе банка.

Премия Euromoney Awards присуждается с 1992 года и является первой подобной наградой в международной банковской отрасли. ВТБ Капитал является лауреатом этой престижной награды с 2013 года. Основными критериями выбора победителей являются диверсифицированный продуктовый ряд, сильные финансовые показатели и позиции в ведущих рэнкингах.

"Нам удалось использовать новые возможности на рынке, которые появились в результате меняющейся экономической ситуации в России и за рубежом. Признание ведущих позиций ВТБ Капитал инвестиционным сообществом и финансовыми рэнкингами в очередной раз подчеркивает успешное развитие наших возможностей по всем существующим инвестиционным продуктам. Мы продолжим расширять нашу продуктовую линейку и предоставлять нашим клиентам комплексные решения, отвечающие их потребностям, а также планируем и в дальнейшем развивать международный бизнес ВТБ Капитал, который уже составляет значительную долю нашей франшизы", — сказал генеральный директор ВТБ Капитал Алексей Яковицкий, слова которого приводятся в пресс-релизе.