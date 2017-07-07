Экспорт пшеницы из России в январе-мае вырос более чем на 20%

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия в январе-мае 2017 года увеличила экспорт пшеницы и меслина на 20,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 10,07 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Подавляющая часть зерна — 9,624 миллиона тонн (95,6% общего объема) — была экспортирована в страны дальнего зарубежья. По сравнению с январем-маем 2016 года экспорт в дальнее зарубежье вырос на 20,17%. В страны СНГ было поставлено 445,5 тысячи тонн пшеницы, что выше показателя годом ранее на 35,62%.

В денежном выражении общие поставки пшеницы за рубеж повысились за пять месяцев на 24,89%, составив 1,819 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в дальнее зарубежье вырос в долларовом выражении на 24,34% — до 1,74 миллиарда, в страны СНГ — на 38,33%, составив 79,4 миллиона долларов.

Одновременно импорт Россией пшеницы в январе-мае сократился в три раза — до 102,8 тысячи тонн (на 16,6 миллиона долларов). Импорт ячменя увеличился в 3,3 раза — до 72,5 тысячи тонн (на 15,6 миллиона долларов), ввоз кукурузы — на 43,05%, до 36,2 тысячи тонн (на 135,5 миллиона долларов).

В среду глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что экспорт зерна из России в 2016-2017 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года) увеличился на 5% по сравнению с предыдущим сезоном и составил рекордные 35,5 миллиона тонн зерна. Поставки пшеницы за рубеж выросли на 10% — до 27,1 миллиона тонн, что также является рекордным для России показателем.

В феврале 2015 года в РФ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке зерна была введена экспортная пошлина на пшеницу. С 23 сентября 2016 года пошлина обнулена сроком на 21 месяц — до 1 июля 2018 года. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявлял, что РФ не планирует возвращать экспортную пошлину, а глава Минсельхоза Александр Ткачев говорил, что она будет применяться только при форс-мажорах.