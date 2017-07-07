Россия готова пересмотреть сделку ОПЕК+

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия готова на встрече министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и не входящими в картель странами (ОПЕК+) рассмотреть предложения от партнеров по изменению параметров сделки, если возникнет такая необходимость, сообщил журналистам официальный представитель Минэнерго РФ.

"На встрече могут быть рассмотрены любые возникшие предложения по дальнейшим или дополнительным действиям с точки зрения целесообразности и необходимости. Россия готова к рассмотрению предложений от партнеров, в том числе, касающихся изменения определенных параметров сделки, если в этом возникнет необходимость",- сказал представитель Минэнерго РФ.

"Любая другая трактовка или попытка оценить будущие действия стран по еще не поступившим предложениям является спекуляцией, не имеющей реальных предпосылок",- отметил он.

Следующая встреча министерского комитета запланирована на 24 июля в Санкт-Петербурге, где будут обсуждаться ряд вопросов, в том числе, и на основании последних данных мониторинга за июнь, напомнил представитель министерства.

"При этом раннее JMMC (комитет — ред.) был наделен дополнительными полномочиями не только проводить мониторинг, но и давать рекомендации относительно дальнейших шагов в случае необходимости",- отметил он.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.