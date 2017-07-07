Россия считает эффективным соглашение об ограничении нефтедобычи

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Россия в настоящее время считает эффективным соглашение стран ОПЕК и вне картеля о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), это подтверждают и данные о снижении коммерческих запасов нефти в США, сообщил журналистам официальный представитель Минэнерго.

"Россия на данный момент считает инициативу эффективной, способствующей снижению коммерческих запасов нефти в мире и стабилизации нефтяных рынков. Вчерашние данные по коммерческим запасам в США, еще раз показавшие существенное снижение, это подтверждают", — сообщил он.

По его словам, министерство сочло необходимым дать разъяснение в связи с участившимися трактовками некоторыми СМИ комментариев о позиции России относительно инициативы по стабилизации нефтяных рынков, "носящим явный спекулятивный характер, и часто базирующихся на недостоверных источниках".

В четверг минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 6,3 миллиона баррелей, или на 1,2% — до 502,9 миллиона баррелей. В результате нефтяные цены стали расти.

Однако до этого на фоне роста добычи нефти в США, а также в Ливии и Нигерии (обе страны освобождены от обязательств по ОПЕК+) цена на нефть в июне опускалась ниже 45 долларов за баррель марки Brent. Ряд экспертов высказывает мнение, что ОПЕК+ может достичь своей цели по стабилизации цены в диапазоне 50-60 долларов только при увеличении объема сокращения добычи нефти.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.