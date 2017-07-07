Песков прокомментировал слова Трампа о российской энергомонополии в Европе

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики нельзя решать политическим путем, все решает рынок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все это решает рынок. Это нельзя решать политически", — сказал Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который в ходе своего визита в Польшу заявил, что намерен нарушить энергетическую монополию РФ в Европе.

Кроме того, Песков отметил, что в Евросоюзе нет энергетической монополии, а присутствуют различного рода игроки на рынке.

"Во-первых, в Европе нет энергетической монополии. В Европе есть главные игроки, второстепенные игроки, экономически целесообразные игроки и нецелесообразные игроки", — сказал представитель Кремля.