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Экономика

Путин рассказал, на каких вопросах Россия сосредоточит внимание G20

Сюжет:
Саммит G20 в Гамбурге (106)
12:0107.07.2017
(обновлено: 12:04 07.07.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ГАМБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Российская сторона выступает против нелегитимных торговых и финансовых ограничений и намерена сосредоточить внимание "двадцатки" на вопросах обеспечения позитивной динамики в глобальной торговле, заявил президент РФ Владимир Путин.

В выставочном центре Hamburg Messe в Гамбурге накануне саммита G20
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Саммит G20 в Гамбурге: вопросы глобализации на фоне разногласий

"При обсуждении "двадцаткой" ситуации в мировой экономике российская сторона намерена сосредоточить внимание на вопросах обеспечения позитивной динамики глобальной торговли. Мы выступаем против растущего в мире протекционизма. Нелегитимная торговля и финансовые ограничения с очевидным политическим подтекстом, по сути, направлены на устранение конкурентов, ведут к сворачиванию деловых связей, утрате доверия между участниками экономического сотрудничества, разрывая саму ткань мировой экономики", — сказал Путин, выступая на встрече лидеров БРИКС "на полях" саммита "двадцатки" в Гамбурге.

В связи с этим, по его словам, "двадцатке" следует энергичнее отстаивать принципы открытой равноправной и взаимовыгодной торговли, закрепленные в универсальных правилах ВТО.

"Убеждены: "группа двадцати" должна вносить более весомый вклад в создание справедливой модели глобального развития, модели, которая будет способна обеспечить устойчивый инклюзивный рост, поможет ликвидировать накопившийся между странами дисбаланс", — сказал Путин.

Подготовка к саммиту G20 в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Путин и Трамп "померятся силами" в Гамбурге: западные СМИ о саммите G20

Важным направлением деятельности "группы двадцати" остается совершенствование международной финансовой системы, которая должна работать в интересах всех экономик, в том числе развивающихся, и для этого прежде всего следует продвигать дальнейшую реформу МВФ, добавил Путин. Россия придает особое значение обсуждению вопросов, связанных с изменением климата и развитием энергетики.

"Россия — надежный поставщик энергоресурсов на мировые рынки, во многие страны и регионы мира. Намерены и впредь активно участвовать в гармонизации мировых энергорынков, снижении волатильности цен, сообща с другими государствами — поставщиками и потребителями топлива — обеспечивать глобальную энергетическую безопасность", — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия много сделает для снижения антропогенной нагрузки на природу, готова и дальше продолжать слаженную работу. "Причины изменения климата глубоко не изучены, мы не знаем и механизмов происходящих изменений. Вместе с тем Россия рассматривает подписанное в апреле прошлого года Парижское соглашение в качестве международно-правовой базы для досрочной совместной работы по климатическому урегулированию", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин на совместном фотографировании глав делегаций государств-участников Группы двадцати G20, приглашенных государств и международных организаций с супругами в Ханчжоу
© Пресс-служба Президента РФ
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"Группа двадцати" (G20)

В своем выступлении глава государства также поднял тему борьбы с терроризмом, отметив, что ни одно государство не в состоянии справиться с этим злом в одиночку и защитить своих граждан, поэтому Россия неоднократно выступала с инициативой создания единого антитеррористического фронта при центральной роли ООН.

"И в этот раз будем призывать партнеров по "двадцатке" сплотиться в противодействии терроризму, сообща способствовать централизации тех политических, социальных, экономических и идеологических предпосылок, которые способствуют возникновению терроризма и его экспансии", — сказал Путин.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на встрече, призвал препятствовать протекционизму в экономике. "Многие страны, к сожалению, сегодня в области изменения климата пошли на попятную, и нам, странам БРИКС, нужно четко отслеживать все, что происходит на мировой арене, поэтому страны БРИКС должны усилить координацию, говорить единым голосом", — сказал Си Цзиньпин.

За саммитом G20 в Гамбурге следите в онлайн репортаже РИА Новости>>

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