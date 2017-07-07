Лидеры БРИКС призвали усилить координацию макроэкономической политики

ГАМБУРГ, 7 июл — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призывают усилить координацию в области макроэкономической политики и не допустить негативные последствия для стран с формирующимися рынками, говорится в заявлении для прессы по итогам неформальной встречи лидеров-стран БРИКС, которая проходит по полях саммита "двадцатки" в Гамбурге.

"Мы признаем, что рост мировой экономики укрепляется, однако риски спада сохраняются. Страны БРИКС, а также другие государства с формирующимися рынками и развивающиеся страны остаются основной движущей силой глобального роста", — отмечается в документе. Лидеры стран БРИКС выразили поддержку Германии как председателю в "группе двадцати".

"Мы полны решимости задействовать все инструменты налогово-бюджетной, денежно-кредитной и структурной политики для укрепления устойчивости и потенциала стран с формирующимися рынками, а также содействия уверенному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", — говорится в заявлении. В ходе неформальной встречи лидеры стран БРИКС отметили важность сохранения сбалансированной и открытой мировой экономики.

"Перед лицом неопределенности в мировом хозяйстве крупные экономики должны усилить координацию в области макроэкономической политики и не допустить негативные последствия для стран с формирующимися рынками", — подчеркивается в документе.