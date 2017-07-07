Правительство одобрило проект об усовершенствовании бюджетного процесса

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект о повышении прозрачности бюджета, оптимизации процедуры внесения проекта бюджета и его изменения начиная с 2018 года, и приняло решение внести его в Госдуму, сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроект предлагает разделить документы и материалы к проекту федерального бюджета на те, которые представляются кабмином в Госдуму в бумажном виде, и те, которые размещаются Минфином на едином портале бюджетной системы России.

В бумажном виде будут представлены документы и материалы, общие для всех законопроектов, основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития, на котором базируется формирование проекта федерального бюджета.

Законопроектом предусмотрено, что начиная со дня внесения проекта, на портале бюджетной системы будут доступны все сопутствующие материалы в электронной форме, заверенные электронной цифровой подписью Минфина или уполномоченного им должностного лица. Минфин также будет размещать данные реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета, в том числе за счёт региональных бюджетов, и данные об источниках доходов федерального бюджета.

Кроме того, ожидаемые итоги социально-экономического развития и его прогноз не будут представляться, если основные характеристики федерального бюджета не изменяются или если положения бюджета на текущий и плановый периоды утратили силу.

Также предлагается упростить внесение изменений в проект в случае перераспределения бюджетных ассигнований на реализацию отдельных бюджетных программ, список которых будет утверждаться отдельным законом. В целях парламентского контроля за такими изменениями, предлагается закрепить рассмотрение предложений правительства комиссией Федерального собрания России, состоящей из представителей обеих палат.