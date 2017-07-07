Госдума приняла закон о регулировании бюджетных субсидий компаниям

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем чтении правительственный закон, который регулирует субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям и расширяет круг возможных целей таких субсидий, в частности за счет строительства или реконструкции федеральных автодорог, переданных в доверительное управление "Автодору".

Документ предусматривает, что средства госкомпаниям больше не будут выделяться в качестве имущественного взноса РФ. Это создаст условия для выделения данным организациям из бюджета средств в соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой (ФАИП) и поможет усилить контроль за их использованием, поясняет кабмин.

Закон был разработан во исполнение поручений президента включить в ФАИП объекты капстроительства, укрупненные инвестпроекты и объекты недвижимости, на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и приобретение которых выделяются из бюджета средства юрлицам, не являющимся государственными учреждениями и предприятиями.

В документе определяются виды субсидий из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и публично-правовым компаниям, цели и условия их предоставления и порядок их возврата при нарушении условий использования.

Детали

В Бюджетный кодекс вносятся изменения, определяющие критерии выполнения государственного задания. Госзадание является невыполнимым в случае недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей госзадания, характеризующих объем оказываемых госуслуг и недостижения (превышения допустимого отклонения) показателей госзадания, характеризующих качество таких услуг. Госзадание формируется в соответствии с отраслевыми перечнями государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, расширяются основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без правки закона о бюджете.

Законом расширяется круг целей, на которые могут быть направлены данные субсидии. Они могут быть выделены, в том числе, на строительство или реконструкцию автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных в доверительное управление госкомпании "Автодор".

Обязательным условием для предоставления субсидий станет отсутствие у их получателей на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором заключаются соглашения о предоставлении субсидий, задолженности по налогам, сборам и иным платежам.

Законом предусматривается, что субсидии, предоставленные государственным и публично-правовым компаниям из бюджетных ассигнований резервных фондов, не утверждаются законом о федеральном бюджете.

Изменения о предоставлении бюджетных инвестиций юрлицам для внесения средств в уставные капиталы дочерних обществ, в том числе в соответствии с ФАИП, могут вноситься в бюджеты, начиная с бюджетов 2018 года (на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов).

В то же время, положения о таких бюджетных инвестициях, предоставляемых в соответствии с ФАИП, не применяются к объектам капитального строительства, в отношении которых до 1 января 2017 года утверждена проектная документация и до 1 января 2018 года заключены договоры для строительства или реконструкции.