Эксперт: "народные облигации" обещают доход среднего уровня

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министерство финансов России запустило новый инвестиционный инструмент – облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) на сумму 30 млрд рублей в год. Срок до погашения бумаг – три года. Параметры доходности по купонам растут от 7,5% годовых по первому купону до 10,5% по шестому купону.

С введением санкций многие государственные корпорации и институты оказались отрезанными от внешних источников финансирования. Самый простой путь латания бюджетных дыр в этих условиях – занять денег у населения.

"Государство правильно сделало, что первым вышло на рынок заимствований у физических лиц, опередив в этом плане бизнес-корпорации", – считает доцент кафедры банковского дела РЭУ имени Г.В. Плеханова Лазарь Бадалов. "Надо учесть, что вклады населения в отечественных банках представляют собой сумму в районе 23 триллионов рублей", – напомнил он.

Многие соотечественники при словах "облигации займа для населения" вспоминают задержки выплат по одному из государственных заимствований 1990-х годов. Речь идет о так называемых "Государственных краткосрочных облигациях – облигациях федерального займа (ГКО ОФЗ).

"Но это был исключительный пример", – отмечает собеседник агентства. "Начиная с царской России, а потом на протяжении многих советских лет государство занимало деньги у граждан, и все были довольны. Рекламаций от инвесторов не поступало", – констатировал он.

Аналогичная практика сохраняется и за рубежом. "У США огромный государственный долг, 60-70 процентов которого приходится именно на внутренние заимствования", – отметил спикер. Причем, добрая половина от этой суммы наполняет бюджет благодаря вкладам населения. "Аналогичная ситуация и в Японии. Это нормальная практика, просто мы от этого отвыкли", – считает эксперт.

Он также сообщил, что официально целью эмиссии ОФЗ-н является "повышение финансовой грамотности россиян".

"Дело в том, что население за последние годы отличилось тем, что активно инвестировало деньги в авантюры. Например, в те же финансовые пирамиды, в криптовалюту, в займы не до конца понятным финансовым организациям под высокий процент", – рассказал собеседник агентства, комментируя "образовательный статус" ОФЗ-н.

Неслучайно, добавил он, министр финансов Антон Силуанов назвал новый финансовый инструмент "народными облигациями" и пообещал вложить в него собственные средства.

Появление ОФЗ-н воспринято очень позитивно, считает заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков, доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Обеспеченные граждане получили возможность оперативно приобрести ценные бумаги с хорошей доходностью и не тратить время на дробление вкладов, распределяя их между банками.

"Дело в том, что суммой в 1,4 млн рублей сегодня ограничивается максимальный уровень возмещения по вкладам в одном банке. Этот регламент задан Агентством по страхованию вкладов", – пояснил эксперт.

По его мнению, ОФЗ-н – это прежде всего "один из инструментов покрытия бюджетного дефицита".

"Население привыкло вкладывать деньги в банк, чтобы по истечении определенного срока снять их со счета с процентами. С ценными же бумагами оно почти не имеет дела", – отметил он. Вместе с тем "обзаведение специальным брокерским счетом, необходимым для приобретения облигаций ОФЗ-н", спикер назвал "ступенькой и переходом к полноценному инвестированию".

Признав облигации 2017 года неплохой альтернативой вкладам в банк, он подчеркнул, что это "безрисковая ценная бумага, потому что она гарантируется государством, принося параллельно доход, я бы сказал, среднего уровня".