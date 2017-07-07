Шувалов положительно оценил итоги поездки японских бизнесменов на Курилы

ТОКИО, 7 июл — РИА Новости, Ксения Нака. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов на встрече с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что Россия довольна итогами поездки японских бизнесменов на южные Курилы и рассчитывает на конкретные бизнес-результаты по итогам визита.

В конце июня на южные Курилы прибыла японская бизнес-делегация — 69 человек: представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. Возглавил группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В ходе этой поездки японцы изучали перспективы совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии на Кунашире, Итурупе и Шикотане. Согласно данным сахалинского правительства, бизнес-миссия договорилась с региональными властями о сотрудничестве в сфере рыбопромышленности, энергетики и гостиничного бизнеса.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что, исполняя договоренности наших лидеров, группа японских бизнесменов посетила Сахалинскую область, и эта поездка была достаточно успешной. Японские предприниматели уехали в хорошем настроении, и мы рассчитываем, что ее результатом будут конкретные планы развития совместного бизнеса", — сказал Шувалов.

Он выразил надежду, что уже организованная и подготовленная первая поездка японцев на южные Курилы авиатранспортом, которую вынужденно отложили из-за погоды, "в скором будущем все-таки состоится".

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов находится в Японии с визитом, в ходе которого он проводит встречи с главой МИД Японии Фумио Кисидой и министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Стороны обсуждают подготовку к встрече лидеров двух стран в сентябре во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума. Вечером Шувалов примет участие в церемонии открытия Фестиваля российской культуры в Японии.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года японский министр иностранных дел Фумио Кисида на первом заседании специально созданного при МИД совета по совместной экономической деятельности назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В конце апреля во время визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абэ лидеры двух стран достигли договоренности о направлении на южные Курильские острова совместной группы из правительственных чиновников и представителей бизнеса, которая могла бы на месте изучить перспективные области для совместного сотрудничества.